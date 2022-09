Dimite la número dos del PSOE de A Baña por diferencias políticas

La hasta ahora número dos del PSOE de A Baña, Mónica González Blanco, acaba de presentar su renuncia a formar parte del grupo socialista por “diferenzas en canto ao enfoque político” de la formación que lidera José Antonio Pereira. Sin embargo, conservará el acta, y espera integrar el grupo de los no adscritos ya en el próximo pleno.

Según apuntaba González, los “distintos puntos de vista políticos” con respecto a la formación local le empujaron a tomar la decisión, si bien confirma que le solicitaron que se quedase hasta las próximas elecciones. “Non houbo enfados nin broncas, pero é que non me vexo no PSOE diante dun proceso electoral” en ciernes, como las próximas municipales o generales. Los socialistas se quedan, de esta forma, con tres ediles en la Corporación bañesa, y la nueva concejala independiente se brinda a que los vecinos le planteen cualquier tema de interés para exponerlo ante el plenario.

La noticia trascendía este fin de semana, si bien se quiso aguardar a que la propia concejala la confirmara y se pronunciase sobre las causas que le llevaron a ello. Y es que este es uno de los pocos casos en política municipal en el que una edila no apela al manido “cuestiones personales” para dejar su grupo, y expone sin tapujos sus motivos.