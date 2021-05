Dixicontos online e Foliada con Apego na Peregrina

A MAÍA. As dúas bibliotecas municipais seguen a organizar unha serie de sesións de contacontos infantís na rede todos os mércores. Baixo o título de Dixicontos, os usuarios poderán acceder a esta actividade a través da páxina de Facebook da biblioteca. Este mércores, 5 de maio, pódese ver o conto Coco y la luna, de Emilio Urberuaga. E continuarán o día 12 de maio co conto La vocecita, de Michael Escoffier. O 19, as animadoras á lectura narrarán Riciños de oso, e o mércores 26, lerase o clásico Os tres porquiños.

Aparte desta programación, hai que lembrar a Foliada con Apego que acollerá o Pazo da Peregrina este venres, a partir das 18.00 horas, para as familias que desexen educar en galego aos seus cativos. Os asistentes gozarán dun encontro para bailar, cantar e tocar cancións galegas, e que teña instrumentos tradicionais poderán usalos. As anotacións por email acaban este xoves (normalizacion@concellodeames.gal). m. outeiro