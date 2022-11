Dodro homenaxea o vindeiro día 26 cun festival ao gaiteiro de Bexo

DODRO. O vindeiro sábado, 26 de novembro, no local de Montiño, en Imo-Dodro, vaise celebrar un festival de recoñecemento a Tomás Rodríguez Abuín, mais coñecido como Tomás do Rego O gaiteiro de Bexo, que foi fundador deo grupo Aires da Nosa Terra de Laíño. Esta previsto que o festival dea comenzo as 18.00 horas e nel actuarán as agrupacións Aires do río vello, Os Centenarios, Xoldra, Os Liantes, Chorima, Os Mersenarios e Folidada de Montiño. Tras las actuacións está prevista una foliada libre e non faltarán os pinchos, A Asociación de Veciños convida a toda a veciñanza da comarca a este festival folclórico. arca