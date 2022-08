Dous Espazos Sonoros traen a Brión música e un itinerario

A Maía. A área de Patrimonio da Deputación da Coruña xestionada polo BNG trae ao Concello de Brión unha nova edición do evento Espazos Sonoros. Memoria dos lugares-Voz do tempo. E faino con dúas actuacións: a primeira o sábado, 3 de setembro, ás 19.00 h na a igrexa dos Ánxeles co Proxecto Dous Mares & Grupo 1500 e a segunda o domingo, 18 de setembro, ás 19.00 horas na de San Xiao de Bastavales con Austrian Baroque Company (incluíndo visita ás 15.30 horas polas terras rosalianas). Os concertos son gratuítos, con entrada libre ata completar a cabida.

A programación propón unha serie de actividades ligadas aos concertos, que permitirán coñecer de preto os espazos nos que teñen lugar e as súas contornas. O castelo de Naraío, o mosteiro de Caaveiro, Borneiro, o Dolmen de Dombate, as Terras rosalianas ou a lagoa de Sobrado serán os escenarios privilexiados aos que Espazos Sonoros se achegará nesta edición

Igualmente, o cartel continúa a aposta pola visibilización das paisaxes organísticas, facendo na súa última semana parada en Santiago de Compostela con dous concertos nun dos órganos máis interesantes que se conservan en Galicia, o de San Paio a cargo de Ana Aguado. M. Outeiro