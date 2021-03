Efecto Boqueixón: el único concello que aumenta censo

El pleno de Boqueixón aprobó, con los votos del ejecutivo local del PP y en contra de Veciñ@s de Boqueixón, unos presupuestos para el presente ejercicio que crecen un 10,5% hasta los 4.219.587 €. Y en esta sesión extraordinaria, además de aprobarse la modificación de varias tasas, se abordó el espinoso tema de la despoblación confirmando un efecto de atracción: ha pasado de los 4.206 residentes en 2020 a los 4.315 actuales, liderando los concellos de la zona de iguales características como el “único que medra”, apuntan en el gobierno.

Además, y en respuesta a la oposición, sitúan como posibles acicates para su padrón las medidas de seguridad contra la COVID, anunciando que estudian ya un centro de día compartido con Vedra y la llegada de la fibra óptica.

Fue el portavoz del equipo de gobierno, José Manuel Iglesias, quien se encargó de realizar un repaso sobre los principales aspectos de las cuentas de este año, incidiendo en la “redución en tres puntos da partida de gastos de persoal con respecto ao exercicio anterior, que supón un 36,21 % do presuposto, en torno a 1,5 millóns de euros”. Asimismo, apuntó que “incrementamos nun 52 % os gastos en bens correntes e servizos con respecto a 2020, chegando aos 2.199.754 euros. Esta partida destínase, entre outros servizos, á atención social, servizos culturais, propostas de fomento do deporte e a conciliación”, explicó el también edil de Economía.

En cuanto a las inversiones reales, está contemplada una partida de 385.375 euros. Gran parte de este montante se destinará al acondicionamiento de diversas vías de comunicación del municipio, como pistas en Codesal o entre Ponte y Abeleira, para las que se destinarán cerca de 200.000 euros. También se prevén inversiones en materia medioambiental, incluyendo la adquisición de 900 composteros, por cerca de 60.000 euros, y en el fomento del deporte, con la reforma prevista en el polideportivo de O Forte, por 50.000 euros.

Iglesias también reveló que “aínda que non están contemplados no orzamento, sí temos a previsión de que se vaian facer investimentos no noso Concello por valor de máis dun millón e medio de euros”. Entre las actuaciones, los populares confirmaron mejoras en el entorno de los caminos jacobeos, urbanización de una aldea en Loureda, 360.000 € para finalizar la EDAR de Sergude o los más de 120.000 euros que mejorarán traídas y saneamientos.