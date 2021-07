El alcalde de Mazaricos zanja los rumores y aclara que “Juan non marcha”

Los rumores no son siempre la antesala de la noticia, pero a veces adquieren tanta repercusión que obligan a una aclaración. Y para no dejar lugar a dudas y enviar un mensaje de tranquilidad a sus convecinos, el alcalde de Mazaricos, Juan José Blanco Riveiro, con dos mayorías absolutas consecutivas, ha hablado claro: “Encóntrome con forzas para seguir á fronte do barco. Temos proxectos de futuro moi innovadores e creo que ten que haber unha continuidade. Estamos moi ilusionados. Juan non marcha”, señaló el regidor.

Ante los múltiples comentarios que circulaban por la comarca, el mandatario nacionalista confirmó que será candidato siempre que sus compañeros le apoyen. Algo con lo que cuenta: “Somos un grupo moi unido. O noso proxecto ten seis anos de percorrido e non podemos parar”.

Blanco destaca que su proyecto es muy localista, al margen de las propias siglas del BNG: “Somos nacionalistas de Mazaricos, e queremos defender o noso por encima de todo, cun proxecto propio, de veciño a veciño”, indicó.

Destacó los esfuerzos realizados para “cambiar o rumbo” del sector turístico: “Sen ter mar convertémonos nun concello referente no turismo da Costa da Morte” señaló, alabando el trabajo de la asociación CMAT. Cree que en este apartado lo mejor está todavía por venir. El mandatario anuncia la instalación de tres campamentos turísticos que supondrán una inversión de más de 1,5 millones de euros, procedentes de la iniciativa privada. Y las perspectivas son más amplias. También confía en el “tirón do Parque do Megalitismo” y espera que la “Senda do Xallas”, que involucra a los municipios de Santa Comba, Mazaricos y Zas, con el apoyo de la Diputación Provincial de A Coruña, se convierta “no Camiño dos Faros do interior”.

Juan Blanco también puso en valor la voluntad del ejecutivo que preside por mantener los servicios básicos, con otros 1,5 millones de euros para la mejora de caminos municipales, o el proyecto ya ejecutado de renovación del 100 % del alumbrado municipal con ayuda del IDAE. Otro frente es el agua (“o noso petróleo”, dijo). Están destinando recursos económicos a solucionar estos problemas con nuevos filtros, un nuevo depósito y otras actuaciones, aunque la apuesta pasa por acometer una nueva captación.

El regidor no olvida los servicios sociales, doblando la inversión en atención domiciliaria y otros servicios a mayores. Preguntado por los altos niveles de inversión y gasto, es rotundo: ”Non temos moitos cartos, pero hai xestión”. El Concello aprovechó el remanente en unas cuentas saneadas y sin endeudamiento.