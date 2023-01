El PP demanda que se inicie la ruta que conecta las dos urbes amesanas

Ames. El PP de Ames insta al gobierno local a que se ponga a trabajar en la futura senda ciclista y peatonal que unirá Bertamiráns con O Milladoiro. Recuerdan los populares que a finales de abril de 2022 la Xunta de Galicia anunciaba el inicio de los trabajos, juntamente con los concellos de Santiago y Ames, de dicha senda ciclista y peatonal que unirá los dos municipios.

“Era una buena noticia que despejaba las dudas sobre la efectiva ejecución del anteproyecto en solitario del Concello de Santiago para la habilitación de un carril para bicicletas que uniría la capital gallega con O Milladoiro”, señalan. “Ames cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que establece que para potenciar el uso de la bicicleta y fomentar la continuidad de todo el tramo metropolitano se plantee la conexión de los futuros itinerarios ciclistas del Concello con la red de Santiago y el resto de los municipios colindantes; y en concreto con los itinerarios ciclistas recogidos en el Plan de la Xunta de Galicia. Entre los itinerarios ciclistas recogidos en el Plan de Movilidad de Ames, uno tiene el objetivo de unir O Milladoiro con Bertamiráns”, apuntan.

“Estos días hemos tenido más información sobre la senda ciclista y peatonal proyectada por la Xunta de Galicia”. El último tramo, de casi seis kilómetros, unirá O Milladoiro con la estación intermodal de Santiago. Se iniciará, asegura el PP, en el aparcamiento público de Agro do Medio (muy cerca del centro de salud), e irá a través de la rúa Curuxa, cruzando la avenida Rosalía de Castro, y continuando por la rúa Figueiras hasta la rúa do Rego donde gira ya en dirección Santiago mediante una senda que transcurrirá a unos metros de distancia, pero prácticamente paralela, aunque a una cota superior, a la rúa do Rego hasta el fin del término municipal de Ames.

“Esta nueva infraestructura brinda a Ames la posibilidad de poder contar con un itinerario peatonal y ciclista que conectaría Bertamiráns y O Milladoiro, así como numerosos núcleos de población del rural de Ames con Santiago. Si se une al itinerario de la Xunta el recogido en el Plan de Movilidad de Ames, ambos trazados sumarían unos 12 kilómetros de itinerario peatonal y ciclista y se convertiría en una actuación sostenible”, asegura el PP. c.e.