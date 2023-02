El PP ‘tira’ de seguridad para rechazar un cambio de paradas en Teo que eliminará 24 aparcamientos

Teo. La polémica por la supresión de plazas de aparcamiento en el entorno de Cacheiras, Teo, sigue más viva que nunca, después de que el PSOE llevará la cuestión a la comisión parlamentaria, y el PP se defendiese con el argumento de la seguridad, mostrando ejemplos de marquesinas sitas a pie de calzada.

Por su parte, los socialistas teenses contraatacaron con un escrito ante la Axencia Galega de Infraestruturas para intentar que se modificase ese proyecto en el que se introducían nuevos apeaderos, pero a costa de 24 aparcamientos. Días antes, el diputado popular José M. Balseiro tiraba de foto a todo color recordando que “os usuarios teñen que embarcar ou subir na mesma zona de aglomerado da estrada”, aportaba. Su argumento se basó en acusar a los socialistas de tener buena parte de la culpa por su responsabilidad en el gobierno local durante el bipartito, si bien hay que precisar que el ejecutivo saltaba por los aires en octubre de 2021, tras ser expulsada Lemus y sus ediles. “Esta parada tena o Concello no medio da estrada”, insistía el representante popular.

A su vez, en el PSOE consideran que es posible encontrar una manera “de mellorar as paradas sen que iso supoña a eliminación de prazas de aparcamento nunha zona xa necesitada delas”, reseñando que la normativa urbanística municipal contempla un estacionamiento por cada 50 m2 construidos de uso comercial, lo que constituye “unha condición necesaria para a obtención do título habilitante de inicio de actividade que se verá afectada de xeito directo”. A hilo, y logrando la complicidad de los empresarios, los socialistas exigen “un estudo en profundidade, parada por parada” en pos de racionalizar su emplazamiento.

Balseiro, sin embargo, no se bajó del argumento de la seguridad en su intervención ante Noa Díaz, “porque o noso proxecto busca que se acceda ao bus polas beirarrúas. con pavimento adaptado e marquesiñas que resgardan á xente, non como as que hai”. Además, quiso aclarar que la iniciativa de la Xunta “prevé mellorar 66 paradas no sur de Santiago, en seis concellos por 1,8 millóns”, y que entre Cacheiras y A Ramallosa “só 7 afectan a aparcadoiros”. M.M.