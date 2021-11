Elevan a casi dos millones el nuevo contrato para la limpieza integral

Ames. El pleno de Ames debatirá este jueves la adhesión al convenio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de informació tributaria y colaboración, pero también la constitución del Consello Sectorial das Persoas Maiores; aprobación inicial del Regulamento do Consello Sectorial de Educación y del Código Ético e do bo goberno do Concello de Ames.

Además, abordarán a las 20.30 h., la aprobación del expediente de licitación del Servizo de Limpeza Integral en instalaciones municipales y centros educativos por 1.958.214 euros. Respecto a las mociones, el PP defenderá que el Concello inste al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que adopte medidas para que la Ley de la Cadena alimentaria garantice un precio justo para los productores lácteos. M.M.