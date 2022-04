Embelecen a Vía da Prata ó seu paso por Boqueixón

boqueixón. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e o alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Munín, visitaron este mércores as obras de embelecemento da Vía da Prata, consistentes na renovación da praza do Cruceiro, no núcleo de Rubial, e que supuxeron un investimento de 27.300 euros, dos que a Xunta asumiu 15.000. A actuación consistiu na execución dun muro, de 33 metros de longo por 4 de alto, para poder nivelar a superficie da praza. Nela, cambiáronse de lugar tanto a marquesiña do autobús como os contedores do lixo, que foron integrados nunha nova área cuns paneis de madeira que facilitan a súa integración na contorna. Finalmente, procedeuse a instalar unha mesa de pedra granítica cos seus respectivos bancos. Ao mesmo tempo, procedeuse a mellorar a marxe do camiño, nunha superficie de 150 m2 , coa execución dunha pavimentación continua herba-formigón de 10 centímetros de espesor. arca