Encaran a recta final as obras da igrexa de Santa María de Lamas

A igrexa de Santa María de Lamas, no concello de Boqueixón, xa encara a recta final das obras de rehabilitación. Os traballos, que contan cun investimento da Xunta superior aos 110.000 euros, están a permitir que se solucionen os problemas de humidade que afectan a este templo situado ao pé da Vía da Prata, así como avaliar o estado de conservación das pinturas murais. Ata o lugar desprazouse o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, durante a fin de semana.

Está previsto que no vindeiro mes de abril queden rematados os traballos. Uns labores que inclúen tarefas de limpeza, un incremento da ventilación e un estudo das zonas onde existen pinturas murais. Concretamente, desde o inicio das obras os técnicos realizaron unha limpeza manual de toda a cuberta de tella, substituíndo pezas danadas e incrementando a ventilación baixo cuberta, fundamentalmente na zona de cúpula.

Así mesmo, completaron os remates de chumbo da fachada e demoleron, baixo control arqueolóxico, o pavimento de terrazo. Nesta última fase do proxecto estanse completando as actuacións de limpeza, pintura e carpintería. “Estes traballos enmárcanse no compromiso da Xunta de Galicia co patrimonio rural de toda a comunidade e coa conservación do legado deste concello coruñés onde, ademais de impulsar estas obras, nos últimos anos tamén se contribuíu á conservación da capela de San Sebastián da Granxa ou de Ponte Ledesma, entre outros”, sinalan dende a Xunta. A igrexa de Santa María de Lamas é un monumento notable tanto polas súas dimensións como pola súa concepción arquitectónica. É de estilo barroco e nave de planta de cruz latina, construída no século XVIII. Destaca a súa capela maior e no cruceiro unha cúpula sobre cunchas remata o edificio. Tanto o teito abovedado da nave coma a cúpula do cruceiro están decorados con pinturas murais. As pinturas das bóvedas e a cúpula xunto á torre presentan unha tipoloxía repetida durante a primeira metade do século, baseada nos campanarios barrocos.

Na súa historia recente acometéronse unha serie de reformas que incluíron unha nova cubrición ou mesmo obras de substitución de cuberta e reparación de gretas. Para poder desenvolver os actuais traballos, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Arquidiócese de Santiago de Compostela, asinaron un convenio de colaboración para a posta a disposición dos terreos e dos inmobles necesarios para a execución das actuacións en dito monumento.

Este proxecto de restauración foi licitado o pasado mes de setembro de 2020 e foron adxudicadas as obras en decembro do mesmo ano. Con esta iniciativa lograrase conservar en perfecto estado unha das grandes xoias do patrimonio boqueixanés.