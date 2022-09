Entrega de cheques para material escolar por case 10.000 € en Santa Comba

Xallas. O Concello de Santa Comba afirma non ser alleo ás dificultades que moitas familias teñen que afrontar co inicio do curso escolar, polo que para que a situación sexa un pouco máis levadeira veñen de aportar 9.600 euros en cheques por valor de 80 e 40 euros para material escolar nun acto que acolleu o multiusos.

Así, foi na noite deste martes cando a propia alcaldesa, María Pose, acompañada do concelleiro de Educación, Manuel Iglesias, e a edil de Asuntos Sociais, Esther Espasandín, entregaba un total de cen bonos por valor de 80 euros cada un para os escolares de Infantil e outros 40 cheques por valor de 40 euros cada un para alumnos de Primaria e Secundaria polo que en total serán 140 as familias beneficiadas desta axuda municipal. Lembran que para Infantil ningunha das administracións aporta axudas. M. Outeiro