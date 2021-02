Eurus subraya que su parque eólico xalleiro es anterior al incendio

La paralización cautelar de la tramitación de licencia del parque eólico Ruña II en Mazaricos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha sido bien acogida por el Ayuntamiento, que cree que se abre así la puerta a otros desestimientos de polígonos en terrenos que ardieron, como recoge la Lei de Montes de 2012. Sin embargo, desde la promotora, Eurus, aseguran que este proyecto se empezó a tramitar antes del fuego.

Se trata de la respuesta al contencioso-administrativo interpuesto por la administración xalleira y los vecinos afectados en base a que se prohibe el cambio de usos de terrenos calcinados, como es el caso, durante un tiempo mínimo de tres décadas.

Para el alcalde, Juan José Blanco, “as administracións fixeron as normativas sectoriais pensando máis nas empresas que nas persoas afectadas”, y advierte que no está “disposto” a que “as empresas promotoras veñan con escurantismo e malos modos a amedrentar a unha veciñanza que non dispón de ferramentas para defenderse”.

En cuanto a la versión de Eurus, es radicalmente distinta, y cargan contra “o descurso deste rexedor contra os traballadores”. Además, recuerdan que la Xunta aprobó en su día el estudio ambiental y proyecto técnico de ejecución del parque eólico Ruña II, tras cinco años de tramitación y atendiendo todas las alegaciones y recomendaciones en las distintas fases de exposición pública (incluyendo las municipales).

Acaban recordando que suman 60 empleos en la zona, aportan 150.000 euros anuales por alquiler de terrenos; 250.000 € por IBI e IAE y 600.000 € de canon eólico.