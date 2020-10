Exigen la dimisión del regidor amiense tras el fallo que anuló la subida del IBI

El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago que anula la subida del IBI urbano en Ames –pretendían dispararlo del 0,44 al 0,50– por no haberse convocado a los ediles del PP a pleno continúa generando polémica. Y hay versiones para todos los gustos en la Corporación, si bien falta la del grupo de gobierno, al negarse en redondo el regidor José Miñones a expresar su parecer... pese a que ya están exigiendo su inmediata dimisión por “actitude antidemocrática”.

Así, y pendiente de una rueda de prensa hoy, cuya convocatoria aún no se había producido cuando EL CORREO quiso recabar la opinión del alcalde, los primeros en exponer su punto de vista han sido, precisamente, los seis ediles a los que no se convocó para la sesión extraordinaria, con su portavoz Ramón García Argibay al frente. Y no lo dudan: “O Partido Popular solicita a dimisión do alcalde pola súa actitude antidemocrática tal e como figura no punto 2 do fallo da sentenza”, en la que se declara la vulneración del derecho fundamental establecido en el art. 23 de la Constitución Española, pero también “polas falsidades vertidas aos membros do PP de Ames”.

Comienzan recordando los populares que el fallo judicial repercute directamente “a favor da veciñanza de Ames xa que evitaría a suba do IBI, en caso de non ser recorrida a sentenza polo goberno, no ano 2020 o que suporía un aforro de 800.000 euros para os petos da veciñanza”. Y es que la sentencia resulta meridiana en algunos puntos claves, como aquel en el que la Fiscalía deja claro que “no se ha producido una notificación efectiva a los concejales de la citada convocatoria, ni por el conducto oficial de las comunicaciones ni por otras vías como alega el Concello demandado ( asimismo correo electrónico o WhatsApp ), señalando que esos mecanismos sí se utilizaron para la convocatoria del día 27 de diciembre, pero no para la del día 28”, aportaba el Ministerio Público.

Para el grupo mayoritario de la oposición, “como queda probado na sentenza, o alcalde socialista, único responsable da convocatoria plenaria, mentiu descaradamente dicindo que os concelleiros foran debidamente comunicados para o pleno e volveu a faltar á verdade cando dixo que se puxeran todos os medios para a convocatoria”.

Pero también acusan al mandatario de mentir, “como xa o fixera coa problemática do lixo cando enganara a máis de 200 veciños e onde outra sentenza xa deixara en evidencia a José Miñones”, por lo que el PP pide que “publicamente se rectifique e se recoñeza as acusacións e falsidades” contra este grupo.

Por su parte, Enrique Costas, de Ames Novo, incide en que, pese a que se abstuvo en la votación, “estamos diante dun deses casos nos que a aplicación literal da lei produce un resultado que non é xusto”, haciendo hincapié en que “non se vulneran dereitos fundamentais, senón que trátase dunha manobra política que pretendía deixar sen efecto un acordo da Corporación”. Acaba instando a que alguien proponga “de onde van reducir os 700.000 euros de gasto nos orzamentos”.

Por último, José Ramón Oulego (Ciudadanos), aporta que “acatamos y asumimos los fallos judiciales”, y deja clara su postura desfavorable “a la subida de impuestos, por lo que votamos en contra de hacerlo con el IBI y el presupuesto”. Acaba destacando que “se trata de una lucha política” que perjudica a los vecinos.