Exigen que se pueda alegar el IBI en todos los registros

Ames. Vecinos de Ames han mostrado su “malestar” por la dificultad que están encontrando para alegar contra la subida del IBI. Así, una propietaria de Bertamiráns lamentaba que, tras acudir a Urbanismo para entregar las alegaciones donde las llegaron a examinar, le instaron acto seguido a solicitar cita previa. Y otro lugareño, esta vez de O Milladoiro, recibía como respuesta que el registro ubicado en su localidad no realiza este tipo de trámites.

Así lo ponía de manifiesto el interesado, haciendo pública la contestación que le dieron, y que reza así: “En relación a súa cita no rexistro do Milladoiro, informarlle que desde este rexistro non se pode enviar documentación a outros organismos distintos ao Concello de Ames (os recursos do IBI dirixense á Deputación da Coruña)”, instándole a acudir a Bertamiráns, y echar mano del “Rexistro de Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR)”, y adjuntándole un folleto en el que se indica “donde pedir a cita”.

Desde el PP hacían hincapié, precisamente, en que los afectados podrían echar mano de cualquier registro público (por supuesto, gratuitamente) para hacer valer su derecho a alegar contra un cobro que a su juicio no se ajusta a derecho. m. outeiro