Expertos e investigadores expoñen hoxe as súas conclusións sobre as Brañas de Laíño

Dodro. Esta tarde, ás 19.00 horas, terá lugar no pavillón municipal de Dodro a xordada As Brañas de Laíño, mudanzas impostas, organizada polo Laboratorio Ecosocial do Barbanza. Contará coa presenza do alcalde, Xavier Castro; os promotores do proxecto; o catedrático de Historia Contemporánea e coordinador do grupo Histagra, Lourenzo Fernández Prieto; o investigador da USC David Fontán e os membros da Fundación RIA Manuel Rodríguez e Adrián Capelo, éste último editor.

Ao longo do último ano a Universidade de Santiago, da man de Histagra e a Fundación RIA, levaron a cabo o proxecto Laboratorio Ecosocial do Barbanza, un espazo pioneiro de investigación e acción, apoiado pola Fundación Banco Santander, que puxo especial atención ás Brañas de Laíño por ser comunal no pasado, que a través de diferentes procesos de reestruturación e protección, perdeu a súa condición de espazo produtivo agrogandeiro e caeu, en gran medida, no abandono.

O Laboratorio é un proxecto que mira ao pasado e ao presente das comunidades locais para impulsar os aproveitamentos sustentables e vén de editar a obra colectiva Cando eramos sostibles. Aprendendo no Barbanza as claves do futuro, que se pode descargar na web barbanzaecosocial.org. A publicación recolle información de veciños e veciñas de Dodro que relatan a relación pasada e presente co territorio en xeral e coas coas brañas en particular.

Ademais de describir a investigación e abrir un debate, no acto presentarase a convocatoria de Proxectos Semente, cos que o Laboratorio apoiará cun máximo de 15.000 € proxectos que fomenten a sustentabilidade do territorio. A presentación de propostas realízase a través dun formulario online na web do Laboratorio, e ata o 7 de xuño. s. e.