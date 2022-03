Fallece un trabajador de 22 años al ser aplastado por una máquina en una empresa de Padrón

Un trabajador de 22 años de edad, que responde a las iniciales E. D. C. y era natural de Valga, falleció en la madrugada de este miércoles en un accidente laboral registrado al quedar atrapado en una máquina de la prensa de extrusión en la empresa Aluminios Cortizo, situada entre los términos municipales de Padrón y Rois. El joven trabajaba en el turno de noche de la empresa y falleció por aplastamiento al quedar atrapado en una máquina de la prensa de extrusión. Su muerte ha causado gran consternación entre sus compañeros, a los que la empresa puso a su disposición, y de la familia, asistencia psicológica.

Fuentes de la Guardia Civil de Padrón han explicado que el suceso tuvo lugar sobre las 3.50 horas del miércoles en la empresa Cortizo. Además, fueron movilizados efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, del GES de Padrón, la Policía Local y Protección Civil de Rois, según apunta el 112 Galicia. El 061 desplazó una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, otra de soporte básico y personal del PAC de Padrón para atender al varón E.D.C., de 22 años, que, a pesar de los esfuerzos falleció en el lugar de los hechos.

Desde el gabinete de comunicación de Aluminios Cortizo se ha trasmitido a la familia el pesar de toda la fábrica por este accidente, “el primero mortal que hemos registrado”. Según explican, las máquinas, incluida la que ha acabado con la vida del joven, que llevaba dos años de relación laboral con la empresa, “estaban en perfecto estado, son nuevas y tienen todos los certificados al día”, y en la fábrica “se cumplen todas las medidas de seguridad que impone la normativa sobre riesgos laborales”, por lo que, a la espera del resultado de las investigaciones abiertas, todo parece indicar que puede tratarse de un accidente fortuito.

El cuerpo del trabajador fue trasladado ya a su localidad natal, donde lo velan la familia, amigos y vecinos.

Las reacciones al accidente no se han hecho esperar. El sindicato CCOO trasmitió sus condolencias a familiares y amigos e instó a “extremar as precaucións e a non escatimar medidas de prevención neste tipo de actividades”.