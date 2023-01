Fin das citas do rexedor de Vedra coa veciñanza

VEDRA. Esta semana rematan as xuntanzas do alcalde de Vedra, Carlos Martínez, coa veciñanza. O rexedor leva realizando dende o pasado mes de novembro de 2022 reunións en cada unha das 12 parroquias con ánimo de escoitar as necesidades dos veciños e veciñas. Este martes ás 20.30 horas a cita é no local social de Merín e o xoves 12 terá lugar a última das xuntanzas, tamén ás 20.30 horas, no multiusos de San Mamede. O Concello finaliza así estas citas co pobo, que comezaban o día 8 de novembro do ano pasado en Santa Cruz de Ribadulla. C.E.