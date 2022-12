Foliada de Nadal con música e merenda para o alumnado de Amessan o día 11

A Maía. Chega a terceira festa de Nadal do programa Amessan, na Casa das persoas maiores de Bertamiráns o domingo, 11 de decembro, ás 17.00 horas. Haberá música a cargo do conxunto de pandereteiras de Amessan e do grupo de Elelas, tamén está xestionado pola Oficina de Voluntariado local. Ademais, farase unha degustación de chocolate con churros.

Esta é a terceira edición de dita festa, que en 2019 chegaba ata Milladoiro, en 2020 non se celebrou debido ás restrición pola pandemia da covid e no ano 2021 organizouse en Bertamiráns. E vai disportamén dun servizo de autobuses, baixo demanda, dende O Milladoiro e dende as parroquias. Sairá dende as paradas habituais ás 16.30 horas. Para reservar praza no autobús hai que chamar ao número de teléfono 662 377 044.

O programa Amessán conta cunha ampla oferta de cursos: clases de decoración e restauración, estimulación cognitiva, ximnasia terapéutica, música tradicional galega ou bailo-terapia. Todas son actividades pensadas para manter a actividade e coidar a saúde física e emocional dos maiores do Concello. Este ano, como novidade, hai actividades de guitarra e sesións de músico-terapia.

Os distintos cursos impártense en Bertamiráns e no Milladoiro, así como nos locais sociais de Agrón, Ameixenda, Augapesada, Bugallido, Covas, Cruxeiras, Lens, Piñeiro, Tarroeira, Trasmonte e Oca, sen esquencer as concorridas xuntanzas lúdicas entre o alumnado. M.M.