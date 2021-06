Formación para o servizo de axuda no fogar maián

ames. A concellería de Benestar Social do Concello de Ames organizou dous cursos dirixidos aos traballadores e traballadoras do SAF de Ames. Así, entre os días 9 e 30 de xuño, os asistentes acudirán ao curso de Prevención de riscos laborais, mentras que do 16 ao 23 de xuño impartense os obradoiros de Protección de datos e confidencialidade, sempre no auditorio da casa de cultura de Bertamiráns.

Co primeiro, o alumnado coñece os principios xerais da prevención de riscos laborais, os fundamentos elementais da normativa sobre prevención de riscos laborais de España. Dereitos e Obrigas e os elementos principais da organización preventiva das empresas. e no que atinse aos talleres de confidencialidade, as alumnas aprenderán o código deontolóxico da auxiliar de axuda a domicilio, o manual de boas prácticas no servizo de axuda a domicilio e as técnicas de comunicación das auxiliares, complementado con casos prácticos. mm