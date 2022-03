Furor polo motor: esgótanse as prazas para pilotar karts con Trouleando

A Maía. Dende a concellería de Mocidade dan fe do furor veciñal polo motor, e informan de que están esgotadas todas as prazas da actividade de karting incluída no programa Trouleando, no kartódromo de Valga, o día 26. Inclúe servizo de autobús dende O Milladoiro e Bertamiráns.

O circuíto, con 35.000 metros cadrados de extensión e un trazado de 850 metros, conta cunha flota de trinta karts cos que gozar dunha das disciplinas por excelencia do automobilismo. O karting é a modalidade na que a meirande parte de pilotos de competición comeza a súa formación, debido á súa adaptación a diferentes idades e tamaños, á súa sinxeleza e unha maior accesibilidade a nivel económico.

Antes de comezar coa actividade, facilitaranse ás persoas participantes as normas de seguridade do circuíto, consellos de vestimenta e calzado, así como instrucións para cronometrarse.

PERFÍS. Ademais, organizaranse as quendas de participación na pista en función dos diferentes perfís da mocidade, para os que se terá en conta a idade, a experiencia, a corpulencia ou a estatura para que empreguen karts infantís ou de adultos (teñen unha frota de trinta vehículos Sodikart con motores de catro tempos e 270 cc).

Para calquera dúbida, os anotados poden contactar coa Oficina Municipal de Información Xuvenil, a OMIX de Ames, a través do correo electrónico (omix@concellodeames.gal). M. Outeiro