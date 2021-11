Furor por las mejores tapas de Padrón

Padrón. Hasta el mediodía del sábado se puede disfrutar del concurso de tapas Saborea Padrón, en el que participan diez establecimientos, una oportunidad para que la hostelería ofrezca al visitante lo mejor de la gastronomía local, que tendrá continuidad los días 12 y 13 de noviembre. Los locales ofrecen al público once propuestas, a un precio de 2,5 euros la tapa y los clientes pueden entrar en un concurso votando al menos tres. El horario de degustación hoy es de 13.00 a 15.00, con Panadería San José y su tapa infantil: Muffin Trasnos de Outono, y otra para adultos: pastel Cabaciña do Camiño; Taberna A Filoxera con A pescada do Pedrón; Bámbola y Tosta Peregrina; Café Cultural Airiños, con A Pedronía de Frida e Rosalía; Café Século XX y Espiritual; Pulpería Rial y A Coroa de Santiago; Chef Rivera, con Moito porco no Camiño; O Santiaguiño y Primus Portus Apostoli; Retro Visor con Cocido do Camiño, y Ruta Xacobea con Ruteira. s. e.