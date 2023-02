Galardoados os mellores escaparates amesáns

Ames. Tralo ditame do xurado amesán, xa se coñecen os gañadores do XVII concurso de escaparates de Nadal e do I concurso de decoración de Nadal veciñal. Nesta ocasión, foron catro persoas as que decidiron os gañadores, en representación da Oficina municipal de Voluntariado, da Aula da Natureza, de Protección Civil e da Unión de Consumidores de Galicia.

No certame de escaparates, o primeiro premio, dotado con 1.500 euros, foi para Farmalar (57 puntos). Na segunda posición, galardoada con 1.100 euros, quedou o Centro de Estudos Lexis (54 puntos). O terceiro posto, dotado con 800 euros, levouno a Peluquería Cristina Bravo (53 puntos). E, para rematar, o cuarto posto foi para Núa (50 puntos). Xa no caso do certame de decoración veciñal –onde outorgaron catro premios de 500 euros cada un–, a primeira clasificada foi Ánxela Jorge Meijide, seguida de Juan Manuel Carballo García, Tania Díaz Fernández e María José Bello Vidal. M. Manteiga