Guerra achaca las carencias en Teo a un bipartito roto

Teo. El portavoz del PP de Teo, José Manuel Guerra, reprueba las “insistentes liortas e enfrontamentos” entre el PSOE y Son de Teo que, asegura, continúan tras la ruptura del gobierno bipartito que propició el cese de todos los ediles socialistas por parte del alcalde, Rafael Sisto.

Para Guerra, estos choques “rozan xa o ridículo e evidencian que o verdadeiro motivo dos problemas que sufriu a veciñanza de Teo no que levamos de lexislatura, cunha pésima xestión, non eran nin a Xunta de Galicia (á que culpabilizaban sempre de todo) nin terceiros, senón as constantes discrepancias entre os anteriores socios de Goberno”. “Sen dúbida, co Partido Popular iso non sucedería”, añaden los populares. O.D.V.