... “Haría más zonas para pasear a los perros”

Vecina de Bertamiráns, casada, con un hijo y otro en camino, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Lo primero sería mejorar el transporte en la zona de Ortoño y en las aldeas. Aquí en Bertamiráns tenemos buen servicio, pero no pasa lo mismo en el rural. Además ahora creo que retiraron algunos autobuses. Lo segundo sería crear más zonas verdes, sobre todo para pasear a los perros porque el espacio que existe para ellos tiene un horario restringido, y así no vale para nada. Tercero, daría más ayudas al comercio local para que hubiese más variedad de tiendas. Cuando nos confinaron nos decían que comprásemos en el pequeño comercio, ya, pero si no tienes lo que necesitas...

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Es una zona muy tranquila para vivir. Sobre todo Bertamiráns, O Milladoiro ya no tanto. También en las aldeas se está muy bien.

¿Y lo que peor lleva?

Que no haya más espacios para que los perros puedan interactuar.