... “Haría una discoteca o un pub para salir de noche”

Residente en O Milladoiro, casado y con dos hijos, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Primero, ampliaría el horario de autobuses por las noches, porque hay mucha gente de O Milladoiro que trabaja en Santiago. Hay que pensar sobre todo en los hosteleros sin vehículo propio, porque no tienen medios para volver a casa. Segundo, mejoraría el asfaltado, porque cuando llegan las lluvias se levanta todo de nuevo. Tercero, estaría bien crear un sitio aquí donde la gente pueda divertirse por las noches. Haría falta una discoteca o un pub, que no hay, por lo que todo el mundo tiene que trasladarse a Santiago para salir un poco.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

A veces no es lo mejor, es donde te toca vivir. A mí me gustaría vivir en Santiago, pero el piso que tengo aquí cuesta 60.000 euros y en Santiago, del mismo tamaño, cuesta 200.000 y entonces no lo puedo comprar. Pero se está bien porque es una zona bastante concurrida y está muy cerca de Compostela.

¿Y lo que peor lleva?

Que yo trabajo en Santiago y tengo que ir siempre en moto, a pesar de que llueva o que sea más insegura que un coche, porque es imposible aparcar. Aquí también hay pocos negocios, y mucho local cerrado.