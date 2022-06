Identifican a dos vecinos de Las Palmas por posible estafa con un motor a un empresario de Sar

El Equipo @ Milladoiro de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña de respuesta en materia de Ciberdelincuencia investigó dos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria como presuntos autores de un delito de estafa a través de la red de redes en el marco de la operación Minopal. Este dispositivo se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el representante legal de una empresa en las dependencias oficiales de la Benemérita de Padrón, comunicando haber sido víctima de una estafa a través de internet.

Según relató en la denuncia, había localizado en internet el anuncio de un motor de un vehículo el cual vendía supuestamente un conocido desguace inserto en un portal de compraventa. La víctima contactó con los supuestos vendedores acordando un precio de compra de 1.850 euros, tras lo que abonó la cantidad pactada. Pero transcurridos unos días, los supuestos vendedores contactaron con él explicándole que el envío había sido retenido en la aduana y debía de abonar otros 350 euros en concepto de tasas, aranceles y otros impuestos, realizando el perjudicado el abono de esta cantidad, ascendiendo el monto total a 2.200 euros.

Transcurrido un tiempo prudencial al no recibir la mercancía comprada y no lograr contactar con los supuestos vendedores, la víctima localizó a través de la página web del desguace un teléfono de contacto, comunicándole los responsables del mismo que ellos no habían insertado el anuncio, y alguien había suplantado la identidad de su empresa.

La Guardia Civil investigó los hechos en aras de constatar la veracidad de los mismos e identificar al autor o autores de ilícito en su caso, logrando los componentes del Equipo @Milladoiro la identificación plena de los presuntos autores de la estafa, resultando ser dos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Una vez conocida su identidad, se solicitó la colaboración del Equipo @Gran Canaria para la investigación de estas dos personas como supuestos autores de un delito de estafa.