Impulso aos recursos culturais, turísticos e deportivos do Ulla

A área de Turismo da Deputación da Coruña xunto cos concellos polos que atravesa o río Ulla, botan a andar unha campaña para promocionar os recursos turísticos, en especial o seu patrimonio histórico, artístico, natural e deportivo. O vicepresidente e deputado de Turismo, Xosé Regueira, xunto con alcaldes dos concellos, participaron no acto de presentación do vídeo denominado Goza do Ulla que se desenvolveu na capela da Madanela do municipio coruñés de Arzúa.

Dos vinte concellos que están atravesados polo Ulla, nove forman parte da provincia da Coruña e iso quedou á vista onte na capela da Madalena, no acto de presentación do video promocional sobre o río no que, ademais do vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, e o alcalde de Arzúa, José Luís García participaron o alcalde de Dodro, Xabier Castro; o rexedor de Touro, Ignacio Codesido; o seu homólogo de Vedra, Carlos Martínez Carrillo; o de Boqueixón, Manuel Fernández Munín; o de Santiso, Manuel Adán; a concelleira de Turismo de Arzúa, Begoña Balado, e a súa homóloga de Teo, María López.

Tanto desde a Deputación como desde os concellos participantes avanzaron que a campaña que agora poñen en marcha coa difusión do video e só un primeiro paso dun proxecto moito máis ambicioso.

DOCUMENTAL. Durante o acto os participantes asistiron a proxección do video Goza do Ulla” un produto con formato de documental no que dous mozos e unha moza seguen a pé o territorio que percorre o río, desde Antas de Ulla até a desembocadura en Vilagarcía de Arousa, pasando por vinte concellos das provincias de Lugo, A Coruña e Pontevedra dos que Santiso, Arzúa, Touro, Boqueixón, Vedra, Teo, Padrón, Dodro e Rianxo pertencen a terras coruñesas.

No percorrido, os tres camiñantes atoparanse un tesouro de recursos naturais, históricos ou deportivos que fan do cauce do Ulla unha oportunidade de promoción turística sostíbel do territorio, con numerosas rutas e posibilidades para gozar do tempo de lecer. Desta maneira, entre outros recursos da provincia que o guión do video destaca, están as brañas de Laíño en Dodro, a ruta das Tres Cruces en Rianxo, o Museo Vivinte do Mel en Portodemouros, concello de Arzúa, o muíño en funcionamento do concello de Touro, o Pico Sacro en Boqueixón, a Ponte Ximonde en Vedra ou a do Xirimbao en Teo ou o Mosteiro de Herbón, no concello de Padrón.

Ao longo da produción audiovisual, ofrécense numerosas posibilidades de roteiros á beira do Ulla e oportunidades de gozar do patrimonio natural e artístico ademais doutras iniciativas que se están a explotar, de maneira especial de carácter deportivo, que converten ao Ulla nun recurso de especial interese no ámbito do turismo, ocio e tempo libre.

Segundo explicaron desde a Deputación coruñesa, o vídeo está producido pola produtora Xurdir e dirixido por Manu Seoane e, a partir de agora, será unha ferramenta de promoción dos concellos que atravesa o río Ulla e do organismo provincial dentro da campaña de posta en valor do seu potencial turístico en todolos ámbitos.