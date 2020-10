Impulso para que todo o pan galego teña o selo de calidade

O Pazo de Quián, no Concello de Boqueixón, foi o lugar escollida pola Xunta de Galicia para presentar onte a Indicación Xeográfica Protexida (IXP Pan Galego. O obxectivo, tal e como indicou o conselleiro de Medio Rural José González, é animar aos produtores de trigo, muiñeiros e panadeiros tradicionais a acollerse a esta IXP. González estivo acompañado do director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos.

O Goberno galego pretende deste modo, fomentar o rexistro de produtores de trigo, muíños e panaderías, unha vez quedara constituído xa o consello regulador da nova Indicación Xeográfica Protexida. Neste senso, explicóuselles aos representantes dos tres sectores os requisitos e pasos necesarios para acollerse á IXP Pan Galego, “un distintivo que permitirá poñer en valor os produtos elaborados en numerosos establecementos familiares que están espallados por toda a comunidade, nomeadamente nas zonas rurais”, informan dende a Xunta.

A maiores, “esta indicación contribuirá a incentivar o cultivo de trigo en Galicia, o que incidirá directamente na mellora das rendas dos agricultores, na recuperación das aldeas e mesmo na prevención dos incendios forestais, ao actuar os terreos de labradío como devasa natural fronte aos lumes”, apunta o Goberno galego.

Para seguir difundido as vantaxes de adherirse á IXP, levaranse a cabo distintas xornadas informativas nas próximas semanas. Así, o 29 de outubro convocarase aos sectores implicados en Lugo, o 4 de novembro na Coruña, o día 6 en Ourense e o 10 de novembro en Pontevedra.

Impulsado en 2015 pola Federación Gallega de Asociaciones de Fabricantes de Pan (Fegapan), este selo de calidade contou dende os inicios co apoio da Xunta. O obxectivo é poñer de relevo un pan de codia dura e triscante, miga esponxosa e alveolado abundante e irregular, que se elabora de forma artesanal con fariña de trigo brando, da cal unha parte –como mínimo o 25%– debe proceder de trigos cultivados na comunidade, pertencentes a variedades e ecotipos autóctonos galegos.

Ademais, a súa elaboración caracterízase pola utilización de masa nai e dunha elevada cantidade de auga, así como polos longos tempos de fermentación e cocción, esta última sempre en fornos con soleira de pedra ou outros materiais refractarios.

Así mesmo, a normativa desta IXP establece os diferentes formatos tradicionais que se admiten, como o bolo ou fogaza, a rosca, a bola ou torta e a barra, así como os rangos de pesos que poden ter as pezas. A maiores define as características da codia (a cor, o grosor e a consistencia) e da miga (cor, texturaa e alveolado), así como o aroma e o sabor do produto. Respecto este último punto descríbese que debe ter un gusto intenso a trigo, cun punto lixeiramente acedo e moi aromático. A súa forte corteza actúa de protección, o que permite manter durante moitas horas a súa consistencia dura e crocante.

Outra das características desta IXP é a súa presentación en envases individuais que incluirán o seu logotipo. Este reglamento foi aprobado o pasado 28 de xullo, data na que foi publicado no Boletín Oficial de Galicia (BOE).