Internet de 500 megas en fogares padroneses

PADRÓN. Os habitantes dos núcleos de Lestido, Vista Alegre e Piñeiro, no municipio coruñés de Padrón, xa dispoñen de accesos ultrarrápidos a internet de ata 500 megas simétricos e poden desfrutar doutros servizos avanzados de telecomunicacións grazas ás redes de nova xeración de R. Trátase dun total de 84 novos fogares e negocios que se conectan por vez primeira á rede de R. Esta cifra de inmobles de Lestido, Piñeiro e Vista Alegre, cómpre sumala á doutras 165 vivendas e empresas dos núcleos padroneses de Anteportas, Escravitude, Romarís, Tarrío e Vilar, que quedaran xa en disposición de recibir os servizos do operador galego a finais do ano 2020. ARCA