Investigados dous veciños do Milladoiro por levar un xustificante laboral falso

A Garda Civil do Posto Principal de Milladoiro, no municipio coruñés de Ames, investigou a dous veciños desta localidade, como presuntos autores dun delito de falsidade documental por mostrar aos axentes nun control un xustificante laboral falso para saltarse o peche perimetral establecido para frear a Covid-19.

Segundo relatou o Instituto Armado, os feitos ocorreron cando efectivos desa unidade realizaban un punto de verificación do cumprimento das medidas sanitarias vixentes na estrada AC-841, no límite das provincias da Coruña e Pontevedra.

A Garda Civil observou un vehículo que se aproximaba ao devandito punto e procedeu á súa detención co fin de constatar os motivos do desprazamento dos seus ocupantes.

Os gardas civís solicitaron o xustificante de traballo, "dado que ambos os ocupantes aduciron motivos laborais para non respectar as restricións de mobilidade perimetral vixentes", explicaron as mesmas fontes.

Despois de comprobar os xustificantes de ambos, ante "a sospeita de que algún ou os dous puidesen ser falsos", puntualizan as mesmas fontes, a Garda Civil contactou coa empresa emisora dos documentos, que comunicou "que o do home si fora emitido por eles, pero que o da acompañante non, dado que esta persona non traballaba na mesma".

Por iso, a Garda Civil procedeu á investigación de ambos os como presuntos autores dun delito de falsidade documental, ela, subliña a Benemérita, "por confeccionar e exhibir un xustificante falso" e el como colaborador necesario "ao facilitar o xustificante orixinal para a elaboración do documento falsificado", así como á confección de denuncia por incumprimento das medidas sanitarias vixentes.

SANTIAGO. EUROPA PRESS