Jugadores del Liceo dejan la cancha para recolectar pimientos de Herbón

Padrón. Los jugadores del Liceo de A Coruña abandonaron ayer por una mañana la cancha para convertirse en recolectores de los pimientos de la DO Herbón, en Padrón, una actividad que desarrollaron de la mano de las pementeiras de la zona. Una jornada diferente en la que incluso cantaron el cumpleaños a una de las maestras. Ponerle “picante” a la OK Liga era uno de los objetivos de la actividad. Esta temporada, el equipo gallego, único no catalán de la máxima categoría, ha apostado por una campaña de abonados con el pimiento como protagonista y cargada de metáfora. “¡Ayúdanos a ganar el campeonato más picante! 15 equipos catalanes contra un equipo gallego. Nosotros contra todos. ¿Nos ayudas? Abónate ya”, recoge el cartel de la campaña, con un manojo de guindillas amarillas y rojas y un pimiento de Herbón en el centro, el del Liceo. Días después de haber abierto la temporada con victoria en la cancha más difícil de la categoría, el Liceo se ha llevado a la plantilla de excursión para la recolecta. Durante su estancia en Padrón los jugadores se pusieron el mandilón, recibieron las indicaciones de los expertas y llenaron las cajas con pimientos que repartirán entre sus abonados en el partido del fin de semana. s. e.