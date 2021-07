Loita para evitar o peche dunha aula na unitaria de Sabaxáns, en Brión

BRIÓN. A Escola Unitaria de Sabaxáns, en Brión, está condeada a pechar unha das dúas aulas que ten funcionando para o próximo curso escolar. Así o vén de comunicar a este xornal a ANPA do centro, que lamenta esta situación que, din, obrigará a estar nunha mesma aula aos 18 alumnos, que van dende os 3 aos 6 anos. “Enviamos un escrito á Dirección Xeral de Centros, á Xefatura Territorial e ao Concello para evitar perder unha das aulas”.“Contamos co apoio do goberno local e de todas as forzas políticas da Corporación”, aseguran. Apoio ao que se suman os veciños e outras ANPAs da comarca. Critican asemade que vaian reducir as horas de Educación Especial “posto que hai dous nenos que a precisan, e incluso as queríamos ampliar” e lembran que engloban o alumnado da Escola de Luaña, que pechou hai un ano. C.E.