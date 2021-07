Los romeros más fieles no faltaron a la cita con el Santiaguiño do Monte

PADRóN. Sin aglomeraciones ni incidencias, en este de nuevo atípico año cientos de romeros se dieron cita ayer en el Santiaguiño del Monte, en Padrón, para asistir a una de las romerías con más tradición en la comarca compostelana y que se celebra cada 25 de julio, Día de Galicia. Y entre los romeros y peñas que no quisieron perderse ni los oficios religiosos, ni la procesión con el santo, ni esa excursión al monte desde el que se contempla el valle del Sar en todo su esplendor, estaba la familia del popular locutor padronés Pepe Domingo Castaño, que pese a la pandemia no quiso faltar a su cita anual. Fue un Santiaguiño con menos público, aunque algo más que en 2020, y con menos gaiteiros, sin duda, pero que no dejó indiferente a los romeros. La festividad coincidió, como es habitual, con la celebración del mercadillo dominical. s. e