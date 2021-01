Luz verde no pleno boqueixanés ás contas xerais de hai dous anos

Boqueixón. As contas do 2019 consolidaron o punto central da orde do día do pleno ordinario boqueixanés deste primeiro mes do ano. A Corporación municipal aprobou na sesión plenaria as contas xerais correspondentes ao exercicio do 2019. Contou para iso cos votos a favor do grupo de Goberno e cos votos en contra do grupo da oposición, Veciños de Boqueixón.

Fontes municipais aseguran que a pesar de que todos os partidos “recoñeceron que os resultados económicos dese ano eran positivos”, dende a oposición fixeron puntualizacións referentes aos ingresos das actividades culturais ou a amortización do inmobilizado.

Se ben, a pesar das críticas que surxiron durante o pleno, o grupo popular destacou das contas do 2019 o remanente positivo de tesourería do Concello, o reducido período de pago a provedores e o feito de que non presenten débedas con ningunha entidade bancaria. Tras presentar ante a comisión de contas o balance de 2019, o Executivo local expuxo na sesión este documento antes de envialo á plataforma que o validará.

Por certo que o Concello informa dunha oferta de emprego como peón agrícola en Casa Couto Ferreiro. C.G