Malestar en Osebe y la rúa Raxoeira de Teo por la carencia de fibra óptica

Teo. Vecinos de la rúa Raxoeira y la aldea de Osebe (Concello de Teo) exigen internet de alta velocidad y que antes se prolongue la línea de fibra óptica hasta este entorno, para lo que el 30 de marzo presentaron 40 firmas de afectados.

Según confirmaba uno de ellos, “en Movistar dinos que non hai problema para engancharnos ao servizo, pero cando chegan as subcontratas, sempre lles pasa o mesmo: danse conta de que non existe unha acometida nin caixas de conexión, polo que teñen que marchar”, apuntaba después de varios intentos por parte de los operarios para darle de alta.

Entre las excusas, algunas como que el suministro debe de venir de Ames, “pero o caso é que no domicilio dos meus pais, que está a catrocento metros da rúa Raxoeira, si que teñen fibra”, aclara.

Los afectados reclaman más implicación al Ayuntamiento, y no se explican como la compañía puede ofrecerles un servicio que no existe. ODV