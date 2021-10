Malestar vecinal ante las ramas que invaden aceras

Ames. Vecinos de Bertamiráns contactaban de nuevo con este diario para quejarse de la falta de desbroces en la parte trasera de la guardería municipal, pero también en algunos árboles que impiden transitar por las aceras que utilizan los peatones.

En concreto, uno de los afectados señalaba que la frondosidad de las especies vegetales en la zona de contenedores subterráneos de la praza de Chavián no sólo molesta a la hora de llevar la basura, “sino simplemente a los que pasean por ese mismo entorno”. Y otro de los puntos señalados está ante el Mercadona, “porque ahí, si mides más de un metro sesenta, tampoco pasas sin agacharte o comerte las ramas”. Insisten en que están a favor de la vegetación, pero no de la que invade las aceras, y opinan que se pueden realizar podas sin dañar al árbol, “pero parece que no están muy por la labor, porque la queja no es nueva”. Aplauden, por contra, el desbroce de matorrales de la avenida da Peregrina. odv