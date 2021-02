Más de un reparo de Intervención por día hábil amiense durante 2019

Ames. Hace unos días el PP de Ames denunciaba públicamente que el alcalde abusa constantemente de la contratación a dedo y del fraccionamiento de contratos. Y ahora, tras finalizar el plazo de presentación de la cuenta general, los populares tuvieron acceso a un total de 257 informes de reparos de Intervención emitidos en 2019, lo que eleva la cifra a 1,02 por cada jornada hábil de trabajo del mandatario local y su equipo.

Esos 257 informes de reparos emitidos desde la Intervención dejan en evidencia, a juicio de la oposición, al tripartito y más en concreto a su máximo responsable, el actual regidor socialista, que es quien levanta por decreto los efectos suspensivos de esos informes. Esto indica, según el Partido Popular que su gestión está llena de acciones deficientes y que se sustenta “no incumprimento das normas”, recuerdan en un escrito.

Así, le llama la atención a la formación mayoritaria en la oposición como la falta de transparencia es una “constante” en este mandato, hasta el punto que organizaciones no gubernamentales como Civio se hacen eco y ponen a Ames “como exemplo do que non hai que facer”. Un gobierno que “presumía e prometía todo o contrario do que fai”, y en el que la intervención municipal deja en evidencia constantemente sus “eivas”.

Entre ellas cabe señalar una de las más graves: la “omisión de licitación pública”, característica que indica el “grao de caciquismo instalado” en este municipio.

El informe de intervención es “demoledor” en este sentido, y afirma categóricamente que “a maior parte das eivas advertidas a través dos informes de fiscalización emitidos no período considerado teñen que ver ca realización de gastos sen contar ca preceptiva cobertura contractual, o que implica tamén a omisión da licitación pública que necesariamente debe preceder á formalización dos contratos tanto administrativos como privados subscritos polo Concello”, concluyen. o.d. vilar