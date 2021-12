Medio Bertamiráns tiene ‘planchada’ ya su avenida

A Maía. Las obras de mejora del firme en la avenida da Maía, la travesía central de Bertamiráns, han dejado ya planchada esta arteria en, aproximadamente, la mitad de su extensión y a la espera de completarlas hasta O Tremo, según el convenio –por 140.101 €– con la Axencia Galega de Infraestruturas.

Así, se pusieron en marcha las cuatro fases de la actuación señaladas en un bando, y que aproximadamente corresponden con estas: la uno, desde la bajada de la rotonda que da acceso a la autovía hasta los primeros inmuebles del núcleo; la dos, entre la carretera de Lapido y la rúa do Muíño; la tres, de la rúa Lodeiro a Ameneiral; y la cuatro, que se prolongó desde la glorieta que da acceso a la carretera de Negreira hasta la rúa da Fragua. “Os traballos consistirán no fresado do actual pavimento e no posterior asfaltado”, apuntaba el regidor en un bando, dentro del acuerdo con la Xunta para ceder al Ayuntamiento la titularidad de esta vía. M.M.