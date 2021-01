Mejoran competencias lingüísticas en diez colegios de la comarca

Hai cousas complicadas de entender, e que cada un dos centros educativos galegos non teña un Club de Letras propio é unha delas. Porque a iniciativa autonómica conta con fondos, mil euros por colexio ou IES que, pola súa banda, só deben poñer a disposición dos profesores e rapaces que se sumen un local durante catro horas ao mes fóra do horario lectivo. E alí, aparte de fomentar a comprensión lingüística fronte a chapatoria, os membros da comunidade educativa entran en contacto con temas de actualidade, como pode ser a atención a persoas vulnerábeis. Pero, o que aínda é máis importante, comparten novos puntos de vista con total liberdade. Por todo isto, o que sigue abraiando é que esta iniciativa educativa sexa a excepción, e non a regla.