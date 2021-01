Mejoran viales y distribución eléctrica en siete polígonos

unha vez que empezamoS a contar con espazos propios para o establecemento de naves, os polígonos, chega o momento de facelos máis atractivos tanto para as propias empresas usuarias como para os clientes doutras de cara a mellorar a competitividade do noso texido produtivo. Porque pode semellar que non ten relevancia, pero áreas industriais como a coruñesa da Grela (unha das meirandes do noroeste peninsular) dan peniña, cunhas beirarrúas esnaquizadas que non benefician a súa imaxe, por dar só un exemplo. E de paso, non estaría mal incluir bolsas de aparcamento, para evitar que pase como en Novo Milladoiro, onde non se pode camiñar simplemente porque turismos e furgóns seguen a colapsar o espazo dos peóns. Son excepcións, pero grandes demais para non telas en conta.