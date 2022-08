Mejorarán un kilómetro y medio de caminos sitos en A Ameixenda y Covas

Ames. El tripartito de Ames aprobó en junta de gobierno el expediente de licitación de las mejoras en los caminos de Montemaior a Cortegada, en A Ameixenda, y en la parroquia de Covas. El proyecto, con un presupuesto base de 58.936 euros, está incluido en el Plan de mellora de camiños 2022-2023 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), e incluye reformas a lo largo de cerca de kilómetro y medio de viarios de titularidad municipal.

Las infraestructuras del rural maiano que van a experimentar una nueva mejora se abordarán en dos lotes, que se corresponden a las dos áreas de actuación en las parroquias de A Ameixenda y de Covas. Por una parte, en el viario de Montemaior a Cortegada se pretende la ampliación de los 465 metros de la pista, aumentando 50 centímetros a cada margen al abrir el terreno y cubrirlo con capas de zahorra, piedra y pavimento. Además, en la superficie actual ya asfaltada se reformará la capa de rodadura y se repararán los baches. Esta parte de la obra, que cuenta con un presupuesto de 36.895,89 euros, se finalizará con la señalización horizontal y la colocación de una señal de stop.

Por otra parte, el segundo lote incluye una serie de tres tramos de 1.030 metros en Covas, con un presupuesto de 22.040,79 euros. En el primero de ellos, ya asfaltado, se repararán los baches, perfilarán las mordientes y se aplicará tratamiento asfáltico y de sellado. En los otros dos, pavimentados con zahorra, se repondrá el pavimento con una nueva capa de zahorra artificial. Además, en el entronque del tercer tramo se empleará un pavimento de 15 centímetros de piedra. Finalmente, se colocarán dos señales de stop.

Para el regidor, Blas García, resulta vital “dotar de servizos ao rural para conseguir fixar poboación e facer que os nosos núcleos sexa lugares atractivos para vivir”. “Está máis que demostrado o compromiso deste Goberno co rural amesán, para o que vimos traballando e mellorando nos últimos anos cun investimento superior aos dous millóns de euros en obras de pavimentacións, e ao que hai que sumar o millón e medio de euros no plan de mellora do alumeado público”. Otras recientes intervenciones que se aprobaron fueron los 119.428 euros para un conjunto de 40 actuaciones en el rural, incluidas en los Orzamentos Participativos de 2020, además de asfaltados en Lapido y As Punxeiras dentro del plan Ames Progresa. m.m.