Milladoiro acoge el martes un curso obligatorio para formar con el GDR a profesionales de hostelería en normas sanitarias

A Maía. El GDR Terras de Compostela, en colaboración con el Ayuntamiento de Ames, organiza un curso para dar a conocer a los profesionales de la hostelería las nuevas medidas higiénico sanitarias que se pusieron en marcha en el sector. Se desarrollará este martes, 28 de septiembre, entre las 17.00 y 21.00 h, en la casa de la cultura de Milladoiro.

Todos los profesionales interesados en asistir tendrán que enviar un correo al departamento de turismo sonia.moure@concellodeames.gal, o llamar al 981 883 002, ext 9966. Y al terminar el curso, recibirán un diploma acreditando su asistencia.

El obradoiro lleva por título Medidas hixiénico sanitarias e de seguridade na hostalería e restauración, no contexto de Covid19, y responde la a la necesidad de formar a los profesionales tras entrar en vigor como obligatoria la necesidad de formarse para conocer las nuevas normas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para el sector (DOG NÚM 177-bis). Esta formación tendrá que llegar tanto los propietarios y gerentes de los establecimientos como el resto de los profesionales que trabajan en el sector, y será válida para los dos niveles (1 C o 2 C) que están disponibles.

El curso, al que se accederá por estricto orden de anotación, está abierto a profesionales de Ames y del resto de los concellos que forman el GDR, Grupo de Desenvovemento Rural, Terras de Compostela. M.M.