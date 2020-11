Negreira adjudica el arreglo de sus avenidas de Barcala, As Brañas y ultima la de Santiago

A Barcala. La villa de Negreira se beneficiará en los próximos meses de la mejora viaria posiblemente más ambiciosa de las últimas décadas, tras adjudicarse la renovación del firme en la Avenida de Barcala, que conduce hacia Costa da Morte; la de As Brañas, que conecta con A Baña y la variante, y Avenida de Santiago, la única que falta por adjudicar (ya que aún se cerrará la concurrencia de ofertas el próximo día 23). En total, un cuarto de millón de euros.

En cuanto a la actuación en las avenidas de Barcala y As Brañas, se realizará al amparo del POS+ 2019 complementario, tras ser adjudicado a Nemesio Ordóñez por 119.409 euros y con un plazo de 30 días. Incluirá en ambas travesías firme con aglomerado en caliente de seis centímetros de espesor, así como marcados viarios y tapas de pozos.

Las obras que faltan aún por adjudicar en la otra gran arteria, la avenuida de Santiago, están valoradas en 123.605 euros con cargo al POS+ 2020 préstamo provincial, y en este caso contarán con el fresado previo del pavimento existente para aplicar luego un aglomerado en caliente de cinco centímetros, marcado viario y puesta a cota de las tapas de pozos, también a concluir en un periodo de treinta días.

Y el tercer gran proyecto –si bien su principal beneficio irá bajo tierra– será la canalización de pluviales en la zona de la rúa Teresa Fabeiro (que también se reasfaltará). Allí, como explican los técnicos, reside una buena parte de la población, y no se han separado las pluviales de las fecales, lo que propicia “exceso de caudal na rede existente”, además de “continuos atascos” que derivan en “inundación en sotos de garaxes e baixos comerciais e ximnasio do instituto”. Asimismo, detectan “retorno de augas fecais polas redes ata arquetas dentro de propiedades privadas, vestiarios e aseos do colexio O Coto”. Todo ello causa un exceso de rendimiento de la depuradora e inundaciones en las rúas del entorno debido a la incapacidad del sistema para evacuar las pluviales.

Esta actuación tiene un plazo de 60 días y la acometerá la empresa Yoni Tuñas por 158.187 euros más.