Negreira sumará cinco kilómetros de peregrinaje seguro con la Diputación

atrás quedan os tempos en que transitar, a pé ou en coche, pola estrada da Pena –agora chámanlle DP-5603 ao Cornado– daba medo. Antes da súa reforma non era máis que unha vía estreita chea de curvas, e mesmo o meu avó foi no seu día por un terraplén abaixo ao sairse da vía o vehículo no que viaxaba. Non ocorreu nada, pero sabendo o mal que o pasaban os automobilistas, non quero nin pensar como sufrían, e aínda o fan, os camiñantes e veciños pola beira do vial cos camións bruando a escasos centímetros. É un claro avance que, sobre todo, van agradecer os visitantes xacobeos e que tamén repercutirá no turismo da zona, onde empezan a proliferar albergues e negocios de hostalería. Porque se son uns 30.000 os peregrinos que pasan cada ano... boten contas cantas augas e comidas poden chegar a consumir.