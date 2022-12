Nova edición de InnovAmes este venres 16 no Milladoiro

A Maía. O Concello de Ames organiza unha nova edición de InnovAmes, a xornada de innovación para as empresas locais que terá lugar este venres, 16 de decembro, durante todo o día (empeza ás 10.00 horas) no pavillón polideportivo do Milladoiro e na que se contará coa presenza de grandes referentes da innovación que conviven no propio municipio. O obxectivo é poñer en valor os recursos e a capacidade de innovación local, fomentando a sinerxía e a colaboración entre as firmas e dando a coñecer ao público xeral o gran capital empresarial de Ames. Durante toda a xornada participará persoal de preto de 20 compañías amesás, pero tamén a rapazada dos centros de ensino maianos, persoal do centro coworking a Proa e representantes das tres universidades galegas. Para dispor de máis información sobre o InnovAmes pódese consultar a páxina web do evento, e inclúe premios para empresas e tamén galardóns de carácter educativo. M.M.