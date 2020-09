Nova edición do curso de primeiros auxilios en Ames

Ames. A Concellaría de Mocidade, a través da Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), oferta a cuarta edición do curso gratuíto de primeiros auxilios, que se impartirá os martes, mércores e xoves, dende o 15 de outubro ata o 3 de novembro. A actividade, que terá lugar na Casa da Cultura de Bertamiráns, en horario de 19.00 a 22.00 horas, está dirixida preferentemente a persoas empadroadas entre os 16 e 30 anos. Para esta actividade ofértanse 12 prazas, que se irán cubrindo por rigorosa orde de inscrición. Para esta edición redúcese o número de prazas pola Covid-19. O prazo para presentar as solicitudes de inscrición comeza o xoves 1 de outubro e estará aberto ata o xoves día 8.

O curso será de balde para o alumnado admitido, que ao rematar a formación recibirá un diploma acreditativo de ter superado con éxito o curso. Ademais, esta formación é imprescindible para perfís profesionais que desenvolven a súa actividade con todo tipo de colectivos, estendéndose a súa aplicabilidade a diferentes contextos como o lecer e o tempo libre, o sanitario ou o deportivo.

CONTIDOS DO CURSO. Durante 20 horas, ensinaránselle aos participantes contidos como o mantemento do soporte vital básico, a inmobilización de persoas enfermas ou feridas, e como intervir fronte feridas, contusións, queimaduras ou traumatismos. Desta maneira, búscase que os alumnos e alumnas saían desta formación coñecendo os fundamentos básicos dos primeiros auxilios, como aplicar as técnicas de reanimación cardiopulmonar cando sexa necesario, a mobilizar de maneira correcta a unha persoa ferida ou enferma e as técnicas básicas para poder actuar ante persoas con hemorraxias, feridas, queimaduras ou con traumatismos.

Para acadar estes obxectivos, seguirase unha metodoloxía baseada na adquisición de habilidades mediante o coñecemento de aspectos teóricos e a súa posta en práctica. Desta maneira, preténdese ofrecerlle aos alumnos unha acción formativa encamiñada a proporcionar os coñecementos, habilidades e actitudes que conforman as competencias básicas necesarias para realizar intervencións en primeiros auxilios en caso de accidente ou enfermidade.