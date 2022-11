Novo Milladoiro sumará cen novos aparcamentos

Ames. A partir da vindeira semana o parque empresarial do Milladoiro disporá de preto de cen novas prazas de estacionamento grazas a obra que vén de executar o Concello de Ames, e que foi sufragada con cargo á primeira fase do POS+ Adicional 2/2021. A través de dita actuación, incrementouse o número de prazas de aparcamento, pasando de 48 a 144, e ao mesmo tempo reordenouse o espazo, pero mantendo parte da zona verde. Dita actuación executouse na contorna das rúas Castiñeiras, Hedras, Oliveiras e Palmeiras. Ademais, dotouse de iluminación interior a ditos espazos e acondicionáronse as zonas axardinadas e sendas peonís. A actuación foi adxudicada á empresa Novavial SL por un importe de 141.023,26 euros e serán recepcionadas o próximo día 14 de novembro. Visitaron as obras o mandatario local xunto coa concelleira de Promoción Económica, a de Mobilidade e o presidente da patronal desta área empresarial. O.D. Vilar