Nueva parada y horario de bus para el IES brionés

A Maía. El Instituto de Brión contará desde este martes con un servicio reforzado de autobuses, añadiendo además una nueva parada en el centro educativo, según aporta la Xunta.

Así, la actual línea de Santiago a A Gándara, que sale de Compostela a las 07.45 horas, incluirá una nueva parada en el instituto en periodo lectivo, con llegada al centro a las 08.15 horas, diez minutos antes del comienzo de las clases. Además, la Xunta también retrasará la salida de la línea entre Santiago de Compostela y Negreira de las 07.15 a las 07.25 horas, para ofrecer un mejor servicio a los viajeros.

Con estas mejoras, la Xunta, a través de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, “atende a solicitude trasladada pola ANPA do IES de Brión para favorecer, principalmente, os desprazamentos do alumnado que procede de núcleos de poboación de fóra do termo municipal”. La información sobre estos refuerzos y cambios, en el sitio bus.gal. O.D.V.