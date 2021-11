O programa [con]sentido rematará co documental ‘Volar’ o 26

Ames. A concellaría de Mocidade amesá conclúe o programa [con]sentido coa proxección do documental Volar e cun debate, aproveitando o propio material audiovisual e tamén a efeméride contra o maltrato feminino. Chegará o 26 de novembro, de 19.00 a 21.00 horas, na casa da cultura do Milladoiro, e as entradas, de balde, xa están dispoñibles na billeteira electrónica do Concello de Ames.

O formato videofórum, que combina a proxección de material audiovisual co debate, busca abordar temas relacionados coa realidade social, cultural, familiar e cotiá das persoas dunha forma distendida e participativa. Este fin é polo que se recorre ao formato audiovisual, que permite facer accesible e visible unha ampla diversidade de identidades persoais, sexuais e de xénero, de relacións afectivas, ou mesmo de formas de manexar as emocións.

Volar, un documental dirixido por Bertha Gaztelumendi e impulsado por Emakunde, o Instituto Vasco da Muller, recolle as testemuñas e os perfís de nove mulleres que sufriron violencia de xénero ao longo da súa vida. As protagonistas pasan unha fin de semana no campo e dialogan, reflexionan e revelan as súas historias e realidades, unidas por un pasado común.

O filme busca mostrar á sociedade as condicións polas que pasan mulleres coma elas, as fases que deben pasar e superar, a loita contra o medo e a superación das que son quen de sobrevivir. Despois da proxección da película, haberá un debate para as persoas asistentes. M. Outeiro